Así lucen actualmente los protagonistas de la saga “Los Juegos del Hambre”

Aunque el nuevo flime promete despegar muchas dudas y revelar secretos de la saga, no contará con el elenco original, es que los actores principales de esta famosa producción han seguido con su carrera en otros proyectos. Acá te mostramos que ha pasado con los protagonistas de “Los Juegos del Hambre”.

En la actualidad, el actor nacido en Kentucky sigue con su exitosa carrera en la industria cinematográfica, hace poco protagonizó la serie Hulu Future Man y tiene otros proyectos en marcha como participar en la película de terror Five Nights at Freddy’s que se lanzará a finales de este año.

El exnovio de Miley Cyrus, ha trabajado en flimes como: ‘In Dubios Battle’, ‘Tragedy Girl’ y ‘Burn’, además remplazó a Henry Cavil en The Witcher y es el nuevo Geralt de Rivia.

Jennifer Lawrence

Interpreta a la protagonista de ‘Los Juegos del Hambre’, Katniss Everdeen, su padre la enseñó a cazar pero el murió en una explosión cuando ella tenía 11 años, la dejó con su madre y hermana menor.

La actriz nacida en Kentucky, tiene un pequeño niño y durante un tiempo no estivo en la pantalla grande pero volvió para participar en las películas: Don’t Look Up en 2021 y Causeway en 2022.