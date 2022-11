No hay cifras sobre el costo de la cinta, aunque en un principio los medios apuntaron que su presupuesto de producción exclusivamente rondaba los 250 millones de dólares.

El estudio 20th Century Fox calcula que “Avatar: The Way of Water” podría facturar aproximadamente 175 millones de dólares en el fin de semana de su estreno, lo que supondría un paso importante en su aspiración de batir el récord del filme original, el más lucrativo de la historia.

Trece años después, “Avatar: The Way of Water” (Avater: El Sentido del Agua”, en español) se ha erigido en el buque insignia de Hollywood para tratar de hacer frente a la sangría de público experimentada en los cines a nivel mundial tras la pandemia y después de la eclosión de las distintas plataformas de “streaming”.

Filme de tres horas y 12 minutos de duración

Además, el camino se le ha ido allanando parcialmente a la versión acuática de “Avatar”, cuya fecha de estreno fue pospuesta en varias ocasiones debido a la crisis sanitaria y que no tendrá que compartir protagonismo el día de su lanzamiento con la que era su rival más fuerte: “Shazam! Fury of the Gods”.

El estudio Warner Bros. produce esta cinta de la saga DC Comics que también contemplaba estrenarse el próximo 16 de diciembre, pero que finalmente se retrasó al 17 marzo para evitar competir con la cinta de Cameron.

En el hipotético caso de que “Avatar: The Way of Water” pueda emular la facturación de su predecesora, el proceso será largo, con estrenos y proyecciones durante meses en diferentes países y con posibles reestrenos.

El pasado otoño, la franquicia sacó una reedición de “Avatar” que le granjeó otros 785 millones de dólares y que, si se tratase de una película independiente, la habría situado como la cuarta más taquillera de todos los tiempos.

El reparto de “Avatar: The Way of Water”, filme de tres horas y 12 minutos de duración, lo encabezan Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver y Kate Winslet.

20th Century Studios tiene previsto desarrollar cinco películas en total de la saga “Avatar”, que se irían estrenando cada dos años y que finalizaría su legado en 2028.