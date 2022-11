“Monroe es la chica más popular del pueblo hasta que Giselle aparece y se muestra maravillosa, encantadora y amigable. Malvina no es así, entonces ella crea una competencia directa entre las dos y quiere ganar”, explica Rudolph a EFE.

Por su parte, Baldacchino tuvo que ponerse en los zapatos de Morgan, la hija adolescente de Robert (Patrick Dempsey) y Giselle, papel que con anterioridad fue interpretado por Rachel Covey.

“Lo que quería preservar de la película original era la adoración y amor que Morgan tiene por Giselle, aun cuando ella crece y se convierte en una típica adolescente. Quería aferrarme a eso”, explicó la actriz.

Finalmente, después de que temas como “That’s How You Know” o “True Love Kiss” se popularizaran en 2007, la música vuelve a tomar protagonismo en “Disenchanted”, una vez más orquestada por el compositor, pianista y productor estadounidense, Alan Menken, también responsable de la música de filmes como “Beauty and the Beast” (1991) o “Pocahontas” (1995).

“La música es la que te hace sentir que estás viendo una película de hadas, es lo que une la fantasía con la realidad, y es lo que me hacía pensar que estaba en un mundo fantástico”, aseguró Rudolph.

“Disenchanted” ya se encuentra disponible en la plataforma de Disney+ y es una de las apuestas de la compañía para esta temporada navideña.