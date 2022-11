En diciembre de 1997 llegó por primera vez a los cines en algunos países “Titanic”. La película contaba una historia de amor romántico y dramático entre una joven de clase alta, Rose DeWitt, obligada a casarse, y Jack Dawson, un joven pasajero de tercera clase a bordo del barco. Este navío, el Titanic, protagonizó uno de los naufragios más famosos de la historia, del que se cumplieron 110 años el pasado abril. Laureadas por la Academia, junto con “Ben-Hur” y “The Lord of the Rings: The Return of the King”, con once estatuillas cada una.

Winslet sabía que el papel de Rose tenía que ser para ella: “Cerré el guión, lloré como una magdalena y dije: Vale, absolutamente, tengo que ser parte de esto”, dijo en una entrevista con Rolling Stone en 1998.