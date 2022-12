“Creo que en los próximos años habrá mucho crecimiento y oportunidades en DC. No habrá cuatro Batman”, adelantó.

El comentario de los cuatro Batman se refiere a los cuatro actores, Ben Affleck, Michael Keaton, Christian Bale y Robert Pattinson, que ha asumido el papel en los últimos años en diferentes producciones de cine y televisión.

Entre los próximos proyectos de DC están la segunda temporada de El Pacificador; una serie spin-off de The Batman protagonizada por Pingüino y la secuela del filme protagonizado por Robert Pattinson y dirigido por Matt Reeves; la secuela de Joker con Joaquin Phoenix y Lady Gaga; ¡Shazam! La furia de los dioses; The Flash con el polémico Ezra Miller como protagonista; o Aquaman and The Lost Kingdom, la segunda cinta en solitario del personaje de Jason Momoa, entre otros títulos.