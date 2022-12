Drew Barrymore, que protagonizó la película cuando tenía seis años, admitió en días pasados que creía que el modelo mecatrónico de E.T. era un alienígena real. “Realmente, realmente lo amaba de una manera tan profunda”, dijo Barrymore durante un episodio de The Drew Barrymore Show en el que invitó a sus compañeros de E.T. el Extraterrestre K.C. Martel, Henry Thomas y Dee Wallace a un reencuentro.

La actriz dijo que recordaba haber llevado el almuerzo al modelo, y sus coprotagonistas dijeron que Barrymore insistió en que se le diera a E.T. una bufanda para que se la pusiera los días que hacía frío en el plató.

Spielberg nació en Sincinnati (Ohio) en 1946. Su madre era Leah Adler, pianista y restauradora. Su padre Arnold era ingeniero, y cuando se divorciaron, quedó grabado en su hijo. Un trauma que se ve reflejado en la película, con Elliott, el niño sin padre y E.T. su gran amigo imaginario.

Se presentaron más de 300 niños al casting, pero cuando vieron la profunda interpretación de Henry Thomas con tan solo nueve años cautivó a Spielberg. “Está bien chico, tienes el trabajo”, le dijo conforme le escuchó.