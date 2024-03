Se lanza el tráiler oficial de La Vida Después del Reality

Con un elenco estelar que incluye a Margarita Ortega, Carlos Humberto Camacho, Natalia Betancurt, Michell Orozco y Lina Tejeiro, la serie cuenta la historia de Marcela, una maestra organizada y protectora, que toma la decisión de participar en un reality show.

Margarita Ortega protagoniza La Vida Después del Reality, una producción de la ganadora del Goya y Premio Emmy Internacional, Caracol TV.

Prime Video lanzó el tráiler oficial de la nueva producción local colombiana, La Vida Después del Reality, dirigida por Juan Camilo Pinzón (El Secretario, Pecados Capitales), que se estrenará el 3 de mayo exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios a nivel mundial.

Con un elenco estelar que incluye a Margarita Ortega (Rosario Tijeras), Carlos Humberto Camacho (Pecados Ajenos), Natalia Betancurt (El Cartel de los Sapos), Michell Orozco (Cumbia Ninja) y Lina Tejeiro (La Ley del Corazón) y el actor santandereano Leonardo Angelone, la serie cuenta la historia de Marcela, una maestra organizada y protectora, que toma la decisión de participar en un reality show. Al estar lejos de casa, su familia encara la dura realidad de la vida diaria sin ella mientras Laura, su mejor amiga quien siempre ha sido su apoyo, se encarga de su hogar y brinda ayuda en situaciones difíciles.

La Vida Después del Reality es una producción de la ganadora del Goya y Premio Emmy Internacional, Caracol TV.

La Vida Después del Reality es una serie de seis episodios, creada y escrita por Dago García (La Primera Vez, El Paseo, Pena Máxima, Pedro El Escamoso) y Nubia Barreto (La Viuda de la Mafia, ¿Por qué Diablos?). Producida por Yuliana Murcia (A Grito Herido, Alias JJ, Bolívar), Amparo Gutiérrez (Bolívar, La Primera Vez, Escobar El Patrón del Mal, Canto Para no Llorar: Arelys Henao) y Ángela Vergara Angela Vergara (La Primera Vez).

La serie se une a miles de series y películas internacionales en el catálogo de Prime Video, incluyendo las seres Amazon Original producidas en Colombia como Noticia de un Secuestro, Cochina Envidia, Góspel, y A Grito Herido, así como las series globales Amazon Originals galardonadas y aclamadas por la crítica que incluyen a The Boys, The Lord of The Rings: The Rings of Power, Tom Clancy’s Jack Ryan, y The Marvelous Mrs. Maisel, todas en Prime Video, que está disponible sin costo adicional para los miembros Amazon Prime.