Recibí amenazas de muerte Baby Flow de La Voz Kids reveló que corrió peligro por su orientación sexual

Tatiana Cañizares reveló que por muchos años intentó convencerse a sí misma de salir con hombres para cubrir su orientación sexual

Tatiana Cañizares, reconocida como ‘Baby Flow’ en el ámbito artístico y exconcursante de programas de televisión como ‘La Voz Kids’ y ‘La Descarga’, abrió su corazón en una reveladora entrevista con el programa ‘La Red’, confesó que durante muchos años se obligó a estar con hombres para encubrir su verdadera atracción por las mujeres.

En la entrevista, relató que desde su infancia sintió una inclinación hacia las mujeres, pero la presión social y el temor la llevaron a autoengañarse: “Yo me obligaba a que me gustaran los hombres, me obligaba a estar con hombres. Yo era como feliz hablando con mis amigas: ‘Ay me gustó este man’. Pero luego llegaba y me preguntaba: ‘¿En serio me gusta?’. Yo me latigaba mucho”.

Cuando reveló su atracción por las mujeres, enfrentó duras consecuencias, incluso amenazas de muerte: “Fue cuando me dijeron que si no me alejaba me iban a matar”. La joven compartió el desafío de enfrentarse a una relación complicada, marcada por la oposición y la culpa por parte de la familia de su pareja.

‘Baby Flow’ también compartió las dificultades que enfrentó cuando la orientación sexual se hizo pública, enfrentando la discriminación de los padres de sus amigos: “Cuando los papás de mis amigos se enteraban, les prohibían mi amistad, que yo les podía contagiar algo o los iba a volver igual. Yo no entendía nada”.

Finalmente, Tatiana Cañizares logró liberarse del peso del autoengaño. Su madre, quien fue un pilar fundamental, la apoyó en el proceso de salir del armario y compartir su verdad con el mundo: “Mi mamá fue quien me sacó del closet y se encargó de contarle a todo el mundo”.