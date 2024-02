Alejandra Giraldo cuenta su duelo tras la pérdida de su mascota: "No he sido capaz"

La experta fue revelando los diferentes detalles de cada una de estas etapas y las emociones que se experimentan, cuando Alejandra intervino para reafirmar que efectivamente, en la etapa de la negación es cuando se desea que nada cambie y que todo permanezca intacto.

“Yo acepto que Napoleón no está en mi vida, yo sé que no está, luego creo que no estoy en etapa de negación, pero yo no he sido capaz de mover nada de sus cosas, solo por un motivo, porque las voy a mover y me quiebro, entonces...”, contó la presentadora.



La coach afirmó que esta es una manera en la que la periodista busca recordar a su mascota, y que está bien, ya que es importante darse el tiempo necesario para atravesar este proceso. “Lo he evitado, lo he evitado, no estoy lista para eso, que sé quedé todo tal cual (...) Se me vienen unas oleadas de tristeza que digo, esto es increíble”, continuó la presentadora.



Según la psicóloga, Alejandra ya ha superado la etapa de negación y está avanzando hacia la aceptación y la tristeza, lo que indica que aún le queda un buen trecho por recorrer hasta recuperarse por completo de esa pérdida.

Durante la transmisión en vivo, la presentadora recibió varios comentarios de apoyo. Aquellos que han experimentado una situación similar comprendieron perfectamente lo difícil que ha sido enfrentar la pérdida de una mascota que se convierte en un miembro más de la familia.