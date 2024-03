Una indirecta Felipe Saruma publicó polémico video

El santandereano Felipe Saruma publicó un video en redes sociales que despertó polémica entre sus seguidores Los usuarios asegura que se trató de una indirecta para su expareja Andrea Valdiri

Foto tomada de redes sociales/VANGUARDIA

Después de la separación entre Andrea Valdiri y Felipe Samura, se ha especulado sobre las razones detrás del fin de su relación. Aunque se han mencionado posibles nuevas parejas para ambos creadores de contenido, nada se ha confirmado en ninguno de los casos.

Anteriormente, se hablaba de una presunta infidelidad por ambas partes. Inicialmente, se culpaba a Valdiri mencionando que era una mujer inestable y que seguramente ya tenia otro, pero después del matrimonio de ‘La Tremenda’, la DJ Marcela Reyes, quien asistió al evento, comentó que amigos en común entre ella y Samura aseguraron que él ya tendría una nueva pareja y que le habría sido infiel a Valdiri supuestamente en Cartagena.

Ninguno de los creadores de contenido se pronunció al respecto, lo que llevó a los internautas a juzgar a Marcela Reyes, mencionando que solo quería llamar la atención o limpiar el nombre de su amiga, quien esa noche había hecho un espectáculo con el ramo de la boda.

A pesar que pasó un tiempo desde su separación, aún se sigue hablando de ambos, ya que las razones no han sido esclarecidas. Recientemente, el creador de contenido compartió en sus redes sociales un video donde interpretaba, junto a otra influencer, una relación ‘tóxica’, en la cual él era juzgado por ser demasiado buen hombre.

‘Clau Manotas’, en su actuación, le recriminaba que no tuviera ‘moza’ y que fuera un ‘aguevado’, insinuando que ser estable hacía que las mujeres se aburrieran.

De inmediato, sus seguidores tomaron el video como una indirecta para su ex, Andrea Valdiri, pues según algunos comentarios, a la también bailarina no le gustaban los ‘hombres buenos’ como Saruma, argumentando así el porqué ella no se quedaba estable con ninguno.

Con información de Q'Hubo*