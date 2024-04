Fuerte reacción de Piter Albeiro tras ser comparado con el polémico 'Carroloco'

Una usuaria cuestionó los ingresos y propiedades de Albeiro, mencionando embargos recientes a bienes del humorista Juan Guillermo Noreña (“Carroloco”) por presunta conexión con el narcotráfico.

Compartir

El humorista colombiano Piter Albeiro, conocido por su participación en “MasterChef Celebrity”, está siendo objeto de controversia en las redes sociales debido a una discusión con una usuaria.

La usuaria cuestionó los ingresos y propiedades de Albeiro, mencionando embargos recientes a bienes del humorista Juan Guillermo Noreña (“Carroloco”) por presunta conexión con el narcotráfico.

En días recientes, se informó que el humorista Juan Guillermo Noreña Zapata, conocido como “Carroloco”, tuvo cuatro de sus propiedades incautadas por la Fiscalía en un operativo contra la estructura financiera del Clan del Golfo. Se sugiere que “Carroloco” podría estar actuando como testaferro para este grupo delincuencial.

Estas investigaciones se llevaron a cabo durante un año, durante el cual se habrían descubierto vínculos entre el humorista y uno de los líderes del Clan del Golfo, supuestamente para facilitar el lavado de dinero del narcotráfico.

La noticia impactó fuertemente en el mundo del espectáculo nacional, y las redes sociales no tardaron en reaccionar. En medio de una variedad de comentarios, una usuaria de X comparó la situación de Noreña con la del reconocido humorista Ómar Alejandro Leiva, conocido como Piter Albeiro.

La mujer mencionó irónicamente la aparente fortuna de Albeiro en Estados Unidos, donde se le ha visto manejando autos de lujo, sugiriendo que esto podría estar relacionado con su supuesto negocio de alquiler de vehículos.

Piter Albeiro tiene carros de lujo y lanchas en USA apunta de contar chistes... Ajá, como noooo. pic.twitter.com/6iDysSZKN4 — Marce, TeQuieroMucho♥️ (@nometiente2) April 6, 2024

El comentario de la usuaria de redes sociales, que sugiere que Piter Albeiro ha adquirido lujos en Estados Unidos solo contando chistes, no pasó desapercibido para el humorista, quien reside en ese país desde hace varios años. Albeiro anunció que tomará medidas legales al respecto.

“Ya tenemos los datos de la señora en mención, así que no me los envíen más, gracias... Ya me los dieron, nos vemos en los estrados judiciales y NO PIENSO CONCILIAR. Ni se desgaste con su abogado de oficio, porque voy hasta que el juez la condene”, puntualizó el comediante.