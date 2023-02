A propósito de su nuevo amor: estos son los grandes éxitos de ‘Poncho’ Zuleta

Ante este anuncio, el cantante ha recibido tanto críticas como apoyo, pues aunque existe una gran diferencia de edad, la joven ya pasó la veintena. Con todo, para sus fanáticos no hay lugar a dudas, su música es lo primero.

‘Poncho’ Zuleta tiene nuevo amor: “el amor no tiene edad, es para valientes”

Su música la ha consagrado al vallenato, género con el cual ha cosechado grandes éxitos que, independientemente de si se es fanático o no del artista, han calado en los corazones de muchos colombianos.

La espinita

Una de las canciones más conocidas de Poncho Zuleta. Esta canción, de la autoria de Nico Jiménez, fue incluida en el álbum Mañanita de Invierno de los hermanos zuleta en 1992. Suave que me estas matando que estas acabando con mi juventud/ Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición/Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón /Suave que me estas matando que estas acabando con mi amor”.