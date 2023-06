De hecho, Ríos señaló a través de sus redes sociales que el actor mexicano era un “depredador sexual”, término que no había externado sobre él en el pasado donde ya había asegurado ser protegido por el colectivo Poder Prieto por ser un superhéroe de Marvel en Disney, levantando una nueva gran controversia y que se viera envuelto en una polémica por no darle crédito a una artesana.

¿Qué ha hecho Tenoch Huerta?

Ríos a través de sus redes sociales, específicamente en Twitter compartió lo sucedido.

“Es muy difícil hablar del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como Tenoch Huerta. En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista más una buena porción de victimización”, expresó en un primer tuit.

Después de su primer tweet se volviera viral en las redes sociales y dividiera opiniones, la gran cantidad de fanáticos reclaman el no haber tomado acciones legales de manera inmediata en contra el actor mexicano.

Aunque colectivos feministas, LGBT+ y fans de su profesión han mostrado su incondicional apoyo con el hashtag “Yo sí te creo”, los seguidores del antihéroe de Marvel en Disney que protagonizó la película Pantera Negra: Wakanda Forever han asegurado que todo se trata de una difamación en contra de su ídolo.

Algunos de los comentarios fueron: “Que poca que solo por un mensaje pueda destruir tu carrera, sí es como dices lo correcto es que denuncies y no dejes todo en redes sociales porque eso es difamación”; “Yo te creo porque no se trata de que un papel ante autoridades determine que si eres o no víctima de un depredador como ese, al final miles de casos quedan en la oportunidad, motivo por el que ya nadie quiere denunciar”; “Una situación compleja porque lo ha señalado en más de una ocasión, pero lo de ser un depredador sexual sube el tono a la conversación y sí es debe quedar fuera de Marvel, pero si no está incorrecto hacer acusaciones tan graves como esta”.