Así vive la mujer más rica del mundo, ¿grandes lujos o sencillez?

Pese a que su fortuna proviene del mundo de la moda, la belleza y el maquillaje, Francoise es una mujer que casi no se arregla y que les huye a las cámaras y a las entrevistas. Estudió Bellas Artes y aprendió a tocar el piano. Así mismo, le encanta la escritura y ya es autora de varios libros.

A sus 70 años, Françoise heredó la considerable fortuna de su madre, Liliane Bettencourt, quien falleció en 2017 a los 94 años. Previamente, también recibió la herencia de su abuelo materno, Eugène Schueller, un químico francés de origen alemán, que fundó L’Oréal en 1907 al desarrollar un tinte para el cabello no tóxico.

Después de contraer matrimonio, Françoise no solo optó por educar a sus dos hijos, Jean-Victor y Nicolas, en la fe judía, sino que también dedicó sus libros e investigaciones al estudio de las relaciones entre judíos y cristianos.

Desde su infancia, Françoise mostró resistencia al estereotipo de niña adinerada, y posiblemente su mayor acto de rebeldía fue casarse con un judío. Esto adquiere particular relevancia considerando que su abuelo, Eugène Schueller, había donado fondos a movimientos pronazis y fue objeto de investigaciones después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, su padre, André Bettencourt, solía pronunciar discursos antisemitas.

Le puede interesar: La misteriosa historia de la famosa canción colombiana que se considera “maldita”

“Sé que soy una privilegiada, pero, como puedes ver, no vivo en una mansión. No somos grandes coleccionistas de cuadros y, como puedes ver, no uso joyas”, contó al diario Le Monde.

En lugar de adoptar un estilo de vida propio de la alta sociedad, Françoise optó por un enfoque más intelectual y artístico. Cada día dedica tiempo al piano y a la lectura. Sin embargo, en 2007, su vida tranquila se vio alterada cuando su padre falleció, y ella decidió emprender acciones legales contra el fotógrafo François-Marie Banier. Este, un íntimo amigo de su madre durante dos décadas, estaba siendo demandado por Françoise, quien consideraba que se estaba aprovechando de Liliane para obtener su dinero.