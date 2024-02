La misteriosa historia de la famosa canción colombiana que se considera “maldita”

Se cuenta que alrededor de la medianoche, cuando se estaba escuchando la canción El Ron de Vinola, de Guillermo Buitrago y sus Muchachos, de pronto un hombre alto, moreno y vestido de blanco se acercó a la pareja de la mujer y el minero y arrebató a la joven para comenzar a bailar con ella.

Contrario a lo que se podría suponer, esta situación no generó conflicto alguno. Así, el enigmático hombre y la mujer continuaron bailando al compás de la canción: “Me gusta el ron de Vinola, porque me gusta y resulta, también lo tomo con Lola, porque me gusta, me gusta. Me gusta el ron de Vinola, porque me gusta, me gusta”, letra de la popular melodía.

Todo transcurría con aparente normalidad hasta que, de repente, según relataban los presentes, los pies del hombre se transformaron en pezuñas, desatando los gritos de la mujer y la huida aterrada de todos en el lugar. Sin embargo, antes de que pudieran escapar, el demonio castigó a quienes disfrutaban de la prohibida canción.

Se cuenta que la mujer simplemente desapareció; algunos sostienen que su cuerpo fue hallado a la orilla del río. El Club Baltazar, antes muy concurrido, perdió su atractivo debido al temor de las personas de acercarse al lugar en el que, según afirmaban, el diablo había hecho su aparición.