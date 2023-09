Carolina Cruz rompe el silencio: contó por qué decidió hacerse un cambio de look radical

Después de que los espectadores de "Día a Día" notaran la transformación de Cruz, varios internautas expresaron opiniones negativas en la web. Sin embargo, en lugar de ofrecer una respuesta contundente, la presentadora optó por explicar las razones detrás de su nueva apariencia. Además, compartió los desafíos que enfrenta una figura pública para mantener un cabello saludable y cuidado.

"Amo los cambios y me encanta mi pelo corto, incluso quisiera que fuera más corto. Sí, planeo dejarlo crecer, pero de manera saludable. Debido a mi trabajo, cuidar mi cabello es una tarea ardua. Si no fuera por mis aliadas, no estaría en esta industria durante más de 20 años. Antes que nada, tengo que cuidar mi piel y mi cabello", afirmó la madre de Matías y Salvador.

