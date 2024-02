Cintia Cossio reveló que una tía quiso vender su virginidad a sus 13 años

Cintia Cossio, reconocida influenciadora antioqueña y hermana de Yeferson Cossio, ha compartido abiertamente aspectos personales con sus seguidores, así como en entrevistas previas. En diversas ocasiones, tanto ella como su hermano, han hablado sobre las complejidades y carencias de su infancia, destacando siempre la unión familiar y los principios que les inculcó su madre.

Recientemente, durante una entrevista en la emisora La Kalle, Cintia reveló aspectos significativos de su vida, dejando una fuerte impresión en los radioescuchas y, por supuesto, en sus seguidores.

Todo comenzó cuando empezó a hablar de su virginidad y se remontó a uno de sus recuerdos de cuando era una menor de edad de solo 13 años y recordó que una tía suya quiso vender su primera relación sexual a cambio de dinero.

“Tengo una tía que trató de vender mi virginidad a los 13 años”, comenzó revelando para luego dar más detalles ante la sorpresa de su interlocutor quien dijo “eso escuché a los 13 años te ofreció por cinco millones de pesos”.

La joven antioqueña complementó quién era el ofertante. “Un duro de la feria del ganado”, dijo la influenciadora de 27 años, que luego, reveló más detalles: “Yo no sé qué pasó ahí...Ella llegó de la nada y (dijo): ´mami este señor de la feria del ganado está ofreciendo cinco millones, esto y lo otro, ustedes que tienen tanta necesidad”, mencionó recordando que su origen es humilde.

Posteriormente, contó cuál fue la respuesta para la familiar: “Uy tía a lo bien, si algo me ha enseñado mi mamá es que cuando lo dé, lo dé por amor y cuando lo dé lo voy a dar es por amor o porque quiero, porque me pica la cucaracha y no por plata”.