“Da pena ajena”: Destruyen a jurado de ‘La Voz Kids’, lo acusan de pedófilo y piden su salida

El programa “La Voz Kids” de Caracol TV, ha ganado popularidad por descubrir y mostrar el talento infantil del país. En sus siete temporadas ha logrado mantener una leal audiencia. Sin embargo, esta última temporada no solo ha dado de que hablar por el talento de los jóvenes, uno de sus jurados ha desatado sentimientos controversiales en redes sociales, por su personalidad y acontecimientos de su pasado.

Se trata de Alex Syntek. Al destacado cantante y productor mexicano famoso por éxitos como ‘Duele el Amor’ y ‘Sexo Pudor y Lágrimas’ no le ha valido su trayectoria en México para ganarse el cariño del público colombiano. Muchos no perdondan el hecho con el que estuvo relacionado hace algunos años. Aunque no hubo ninguna denuncia formal, un menor de edad aseguró que el cantante lo acosaba por redes sociales.

Su participación ha generado opiniones divididas entre la audiencia, especialmente en redes sociales. Algunos comentarios expresan sorpresa y descontento respecto a su elección como juez, mencionando que los niños participantes parecen no reconocerlo y mostrando cierta decepción cuando Syntek es el único que se gira.