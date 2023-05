$!El cantante vallenato Omar Geles le ‘sube al pick up’ para celebrar y parrandear

“Llega un momento en que no importa si te es o no es fiel”: Shakira en Billboard

Omar Geles fue Rey Vallenato, en las categorías Aficionado; en 1987 Rey de Reyes en la misma categoría y Rey Vallenato en 1989.

En el video se muestra al artista disfrutando de una parranda vallenata en una celebración con la diversión típica, “la hicimos en Valledupar, en una sola tarde. Quisimos mostrar la fiesta a través de los colores, una canción netamente parrandera”, agrega Geles, quien invitó a sus admiradores a escucharla, “quiero que se la gocen, cuando hagan sus fiestas no la dejen de escuchar”.

“Después de Dios, ha sido mi madre, que fue la que me incitó a amar la música, a que fuera dedicado y al trabajo en serio”, señala. La grabación de este más reciente lanzamiento se hizo en La Cantera, el estudio de Omar Geles. El video oficial que acompaña la canción fue rodado en el Callejón del Prurrututú y la dirección y producción estuvo a cargo de Fredy Melo.

Un artista que ha cosechado muchos éxitos

“Siempre me llena de muchas ganas el seguir haciendo lo que hago por mi folclore, con mucha pasión, son reconocimientos productos de esa pasión que tengo por la música vallenata”, confiesa el cantante con orgullo.

Omar Geles es considerado uno de los artistas que más respeto infunde dentro de los amantes de la música vallenata.

Omar Geles hace unos días se presentó en ocho shows musicales en el marco del Festival de La Leyenda Vallenata. “Los disfrutamos mucho aunque es bastante agotador, sin embargo; le damos a gracias a Dios por el trabajo y gracias a la gente que en cada concierto nos pedía otra y otra, y otra cada vez que nos íbamos a bajar”, comenta el cantautor vallenato.

Le interesa: Murió a los 83 años la artista griega Sophia Vari, esposa del maestro Fernando Botero

En la entrevista concedida a Vanguardia, el también promotor de nuevos talentos animó a quienes quieren ser como él en la industria musical, “yo quiero que se dediquen a hacer algo que les guste, que les fascine como en mi caso que me he ganado la vida haciendo música y agradeciéndole a ellos, pues porque son los que hacen posible que yo me gane la vida de esta manera tan agradable”.

Sobre su secreto para estar vigente por tantos años y seguir en la cima del vallenato, el artista de 56 años destaca que su toque diferencial es ser apasionado.