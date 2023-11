Valdiri fue firme en sus declaraciones y afirmó: "Yo no tolero la hipocresía".

La relación entre los famosos Felipe Saruma y Andrea Valdiri tuvo una duración de tres años, de los cuales, compartieron un año y medio como esposos. Celebraron su boda en abril de 2022 y recientemente han confirmado su separación.

La empresaria fue la primera en hablar y compartir su versión de los hechos, aunque inicialmente afirmó que todo se había resuelto en buenos términos. "Lo que aprendí en este matrimonio es que un matrimonio no es de cuatro, ni de cinco, un matrimonio es de dos personas y las decisiones se toman entre dos".

A las pocas horas, el creador de contenido enfrentó la situación en las redes sociales, ya que sus seguidores se preguntaban sobre su versión, y Saruma la compartió a través de un video en sus historias de Instagram.

El santandereano afirmó que: "Hasta aquí llegó nuestra relación, hoy nos separamos... Para mí Andrea y sus hijas son lo mejor que me pudieron pasa en la vida. Esa mujer me cambió la vida, y bueno, se cometen errores pero hay que seguir. Hoy se termina todo pero no sabemos en un futuro".

Hasta el momento, no han surgido más detalles sobre los pormenores del divorcio; no obstante, es notable que ambos personajes coinciden al afirmar que han concluido en buenos términos.