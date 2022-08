$!El mundo recuerda a Michael Jackson, el “Rey del Pop”, en su cumpleaños 64

Michael Jackson con su álbum Bad en 1987 produjo el número uno de los sencillos I Just Can´t Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror y Dirty Diana en el Billboard Hot 100.

El artista revolucionó el panorama musical, no solo por sus exitosos hits que marcaron una era, sino por sus videos musicales que mostraban técnicas de baile complicadas, como el robot y el moonwalk. Su música ha sido un gran referente y fuente de inspiración para artistas de todos los géneros.

Su vida privada, sumado a las excentricidades de Neverland, generaron variedad de mitos incomprobables sobre su persona. Murió un 25 de junio de 2009, en su mansión en Holmby Hills, en Los Ángeles, California. A la fecha, sus fans continúan esperando su posible regreso, luego de que surgieran mitos sobre su muerte.

