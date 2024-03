El polémico video de Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano enfrentadas en violenta discusión

Martha Isabel Bolaños, tras retirarse del espacio, reflexionó sobre el incidente mientras miraba a una de las cámaras del programa. Expresó su desacuerdo con el comportamiento de Karen y La Segura, destacando su propia experiencia y edad como base para su posición. Calificó a Sevillano como una “payasa” y lamentó la falta de respeto en la confrontación.

“Yo solamente sé que por la experiencia que tengo, por mi edad, por el proceso, la forma de actuar de Karen y de La Segura no va. ¡No va! Si me toca jugar sola, voy a jugar sola; pero yo no me voy a callar más. Es una payasa, de verdad. Ella tiene razón si soy una inmadura por igualarme a una de 28 años ella misma lo está reconociendo. Seguramente, tiene sus seguidoras. Su gente que la sigue, pues porque hay gente para todo. Pero eso no está chévere. No está chévere”, dijo Martha Isabel mientras miraba fijamente a la cámara.