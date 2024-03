Esposa de Omar Murillo pidió a sus seguidores que lo saquen de 'La Casa de los Famosos'

Uno de los primeros desencadenantes fue cuando Omar Murillo optó por no unirse al complot del equipo Infierno para nominar a Mafe Walker semanas atrás. Esto provocó que salieran a la luz las continuas diferencias con las creadoras de contenido Karen Sevillano y Natalia Segura Mena, conocida como ‘La Segura’, las cuales incluso han traspasado la barrera del respeto.

“Ahora su les pido el favor que no voten por mi esposo, ya lo quiero en mi casa donde sí tiene amor y donde sí sé quién es, lo quiero acá. Yo a él lo acabo de pedir que lo saquen, les pido a todos sáquenlo, no quiero que esté más allá, lo quiero acá donde lo recibo con amor, sáquenlo, él se nominó, es claro que no quiere estar allá”, escribió Koral a través de sus redes sociales.



Vale la pena recordar que después del altercado, tanto el actor como la creadora de contenido recibieron un llamado de atención en vivo frente a todos los televidentes. Se les pidió que resolvieran sus diferencias, eligieran un castigo o se postularan para la placa de nominados. Solo Omar Murillo estuvo de acuerdo en poner su nombre entre los nominados, mientras que Karen Sevillano consideró que postularse no era necesario.