“Estaba perdiendo plata”: Martha Isabel Bolaños desata polémica al revelar su sueldo en ‘Yo soy Betty, la fea’

La novela ‘Yo soy Betty, la fea’ fue escrita por el guionista colombiano Fernando Gaitán y se ha convertido en una de las producciones emblemáticas del país. Martha Isabel Bolaños personificó a Jenny García y se ganó el reconocimiento y cariño de los colombianos.

Bolaños, transformó a ‘la Pupuchurra’, en un personaje indispensable en la historia. Era una mujer sexy que se involucra con un hombre casado, utilizando su belleza como arma letal, pero su talento, humor y particulares entrenamientos con Sofía López, integrante del llamado ‘cuartel de las feas’, fueron fundamentales para llevar su carrera como actriz a otro nivel.

Su participación en otras producciones y en la pasada edición de MasterChef Celebrity 2023, que fue polémica por sus decisiones y opiniones, la ayudó a abrirse un camino en los realities, pues participará en la Casa de los Famosos del Canal RCN.

No obstante, en entrevista para ‘Monólogos sin propina’ de TeleMedellín, con los comediantes Frank Martínez, ‘Chicho’ Arango y Adrián Parada, la actriz habló del sueldo que ganó con la ‘Pupuchurra’.

Martha Isabel reveló que por cada capítulo en el que aparecía le pagaban 250 mil pesos de la época y que el sueldo pasó a ser mensual cuando la telenovela ganó popularidad.

“Hace 24 años me pagaban $250.000 por capítulo. Después de que el personaje creció, me empezaron a pagar mensualmente. Es mejor mensual. Sin embargo, hice otra telenovela en la que me pagaban por capítulo y grababa tantos capítulos que me iba mejor, o sea, te lo juro, estaba perdiendo plata”, aseguró.

Además, comentó que fue un sueldo que recibía llena de gratitud porque le abrió las puertas del mundo del entretenimiento colombiano y pudo adquirir un carro, operarse y mejorar sus condiciones de vida en la capital. Y reveló que sigue recibiendo un dinero extra por los derechos de repetición que le consignan dos veces al año.

Asimismo, Natalia Ramírez y Lorna Cepeda, en conversación con Eva Rey en ‘Desnúdate con Eva’, recordaron cuáles eran sus sueldos y aclararon que el sueldo dependía del personaje.