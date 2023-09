Esto fue lo que descubrió Joe Jonas para pedir el divorcio a Sophie Turner

Las redes sociales y los medios de entretenimiento se han visto sacudidos por recientes informes provenientes de fuentes no oficiales, incluyendo Us Weekly y TMZ, que sugieren la existencia de tensiones en la relación entre la estrella de ‘Juego de Tronos’, Sophie Turner, y su esposo, Joe Jonas. Según estas fuentes, se alega que una cámara habría captado a Sophie Turner “diciéndole algunas cosas no tan agradables sobre Jonas” a una amiga suya. Este presunto incidente habría sido un factor determinante en la decisión de Joe Jonas de poner fin a su matrimonio.