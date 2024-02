Familia de Ariadna Gutiérrez rechaza la "violencia de género" y ataques contra la exreina en La casa de los famosos

Ariadna Gutiérrez fue objeto de atención en La Casa de los Famosos debido a lo sucedido en el cara a cara que llevaron a cabo todos los participantes que siguen en la competencia. Durante ese momento, Alfredo Adame arremetió contra ella, desacreditándola por completo y con la intención de hacerla sentir insignificante.

“No sirves para nada, no has aportado absolutamente nada, ni rating, ni contenido, absolutamente nada. Lo único que sabes hacer es llevar chismes, inyectarlos de veneno [...] Eres presumida, eres una engreída, eres una mujer muy aburrida, sin carisma ni personalidad y eres el claro ejemplo del ‘dime de qué presumes y te diré de qué padeces’”, le expresó el actor a la exreina en la dinámica.

Pero la colombiana no se quedó callada y le respondió lo siguiente: “Alfredo, no sabía que mi presencia te incomodaba tanto. Mira, antes de entrar a esta casa no sabía quién eras. Solamente los chismes que traía la gente de afuera y que vine a conocer dentro de la casa”, inició Ariadna.