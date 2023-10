Famoso chef de televisión muere a causa de una fuerte reacción alérgica

Según los informes, Chiarello perdió la vida a causa de un shock anafiláctico desencadenado por una reacción alérgica aguda, aunque la familia y la empresa del chef no han divulgado públicamente la causa exacta de esta alergia mortal. El chef fue trasladado al Queen of the Valley Medical Center en Napa, California, donde lamentablemente no pudo ser salvado.

Nacido el 26 de enero de 1962 en Red Bluff, California, Michael Chiarello se destacó por su exquisita cocina californiana influenciada por la tradición italiana. Su legado culinario lo llevó a presentar exitosos programas de cocina, como “Easy Entertaining with Michael Chiarello” en Food Network y “NapaStyle” en Fine Living Network. Además, fue dueño de Chiarello Family Vineyards, una reconocida bodega ubicada en Yountville, California, así como de dos restaurantes icónicos en Napa Valley: Coqueta, especializado en tapas, y Bottega, que ofrecía auténtica cocina italiana.