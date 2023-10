¿Quién fue el segundo lugar en ‘MasterChef’ y qué se llevó?

El emocionante desenlace del último episodio de ‘MasterChef Celebrity’ finalmente llegó, ofreciendo a los televidentes una dosis de emociones, tensión y presión hasta el último minuto, todo gracias al desafiante reto que enfrentaron los concursantes.

En esta competencia intensa entre ‘Nela’ González, Adrián Parada, Daniela Tapia y Carolina Acevedo, fue esta última quien se alzó con el título de ‘MasterChef Celebrity 2023’, gracias a sus impresionantes habilidades culinarias. Sin embargo, la elección de Acevedo generó cierta insatisfacción entre los espectadores, quienes expresaron sus opiniones en las redes sociales.

Una avalancha de memes reflejó el descontento de los internautas y espectadores con la elección de la nueva destacada chef en ‘MasterChef’. Al final, uno de los mayores temores de la audiencia se materializó, ya que su único deseo era que “cualquiera ganara, excepto Carolina”.

A pesar de que Carolina Acevedo, también conocida como ‘Caro Crisis’, era considerada por muchos como la menos probable ganadora, demostró de manera merecida su valía en la competición. Su última creación culinaria, inspirada en la cocina colombiana y, en particular, en su ciudad natal, Ibagué, fue el punto culminante.

Además de obtener el título de la mejor cocinera del programa junto con su correspondiente trofeo, Acevedo se hizo acreedora de un generoso premio en efectivo de $200 millones de pesos y un completo set de ollas, cacerolas y utensilios de cocina de Royal Prestige, uno de los patrocinadores del programa, valuado en más de 60 millones de pesos colombianos.

¿Cuánto es la recompensa para el subcampeón de ‘MasterChef’?

Sin embargo, Carolina Acevedo no fue la única galardonada con un premio sustancial, ya que el participante que se llevó el segundo lugar en la competencia también recibió un impresionante reconocimiento. Aunque la identidad de la persona que ocupó esta posición aún no se ha revelado, se ha confirmado que no se retiró con las manos vacías. Los jueces del programa, Nicolás de Zubiria, Jorge Rausch y Christopher Carpentier, anunciaron que el premio consistiría en un juego de ollas de Royal Prestige, un obsequio de considerable valor dado la alta calidad de estos utensilios.

Adicionalmente, hay especulaciones sobre el tercer y cuarto lugar, cuyos nombres aún permanecen en secreto. Se rumorea que ambos participantes también serán agraciados con un valioso juego de cuchillos valorado en casi 20 millones de pesos, siguiendo la tradición de premiar a los concursantes eliminados del programa con este conjunto de utensilios de alta calidad.

