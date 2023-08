El inicio del ‘Tour 2023’ del cantante Luis Miguel por territorio argentino se ha convertido en una catarata de noticias, no solo porque el artista lució mucho más delgado y algo rejuvenecido, sino porque es acusado de utilizar dobles para su show en Buenos Aires.

En los próximos días, el denominado ‘Sol de México’ podría ser acusado por la justicia argentina de fraude y otros delitos, luego de que se iniciaron los rumores de que el cantante había usado a dobles para sus presentaciones en el Movistar Arena.

Así lo habría informado el abogado de la denunciante, Roberto Casorla Yalet, al medio ‘Los Andes’, donde también reveló que “se va a sortear el jurado y la Fiscalía va a intervenir para evaluar el eventual accionar de Luis Miguel ”.

El periodista Luis ventura ha sido uno de los primeros en revelar que el autor de “La Incondicional” se valió de un doble para el inicio de su tour.

Así lo dio a conocer en el programa ‘Chisme no like’: “Primero es mucho más chico de estatura, segundo no tiene la espalda que tiene el verdadero Luis Miguel (...) hay cosas que se pueden modificar, la masa muscular, bajar los kilos que hay que bajar, pero los huesos no se pueden tocar”.

Habla su cirujano plástico

Cristian Pérez Latorre, cirujano plástico de Luis Miguel, indicó que no es de extrañar el cambio de look de su paciente, pues no solo bajó de peso con dietas extremas y uso de Ozempic y Rybelsus, sino que también se sometió con él a una rinoplastía y a una operación de cuello.

Aunque, al ver las fotos del presunto doble en el concierto, no negó la posibilidad de que haya sido otra persona en lugar del cantante: “Yo te debo decir, para mí no es”, porque la verdad veo un Luis Miguel totalmente diferente, los ojos”, indicó