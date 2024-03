Fredy Guarín suplica que lo ayuden a contactar a su novia: “por favor llamen a Pauleth”

“Por favor llamen a Pauleth, llamen a mi señora... Dónde está mi mujer, por favor la llaman. La intenté llamar y no me contesta”, fue el mensaje que dejó Fredy Guarín.

Sin embargo, parece que la relación no está en su mejor momento, al menos según lo que piensan los seguidores de Fredy. Durante una transmisión en vivo, el exjugador de Millonarios, Inter de Milán y la Selección Colombia apareció con una cerveza en mano y confesó que Pauleth no respondía sus mensajes, pidiendo ayuda para contactarla.

En el video, el deportista dejó en claro que permanecería en la transmisión en vivo hasta que Pauleth respondiera, instando a sus seguidores a contactarla y pedirle que lo llamara. Expresó abiertamente su frustración por la falta de respuesta, mencionando que le enfurece la situación.

“Le pueden decir que me llame y cuelgo este en vivo. Se los pido. Dejo este en vivo cuando me llame y si no me llama, me enojo y yo me enojo muy mal”, mencionó.

Durante la transmisión en vivo, Fredy también abordó diversos temas, incluyendo los rumores sobre su supuesto consumo de alcohol y drogas. Expresó que disfruta del alcohol, pero negó rotundamente el uso de sustancias psicoactivas, desmintiendo así las versiones que circulan sobre su consumo de drogas.

“Me gusta el chorro, y nunca, se los juro por mis tres hijos, que nunca he metido nada por la nariz”, mencionó.

“La gente piensa que el ‘Guaro’ es un alcohólico y periquero y no, por ahí no es la vaina. Me gusta el alcohol, la cerveza, una champaña, un vino... Mis hijos lo saben, pero de ahí para allá, nada, lo juro por mis hijos, por mi vida”, agregó el exfutbolista.