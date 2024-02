Fuertes críticas a Taylor Swift luego de ignorar a Céline Dion en los Grammy

La artista anunció a Swift como la ganadora, haciéndola la primera persona en llevarse el gramófono en esa categoría por cuarta vez. Sin embargo, cuando la intérprete de Lavender Haze subió al escenario, prácticamente le arrebató el trofeo a Dion y procedió a dar su discurso, ignorando a la cantante.

Fue un gesto que muchos espectadores que veían la gala en directo notaron de inmediato y comenzaron a comentar en redes sociales.

“Taylor Swift acaba de quitarle el trofeo al álbum del año de manos de Céline Dion sin pestañear y/o reconocer que un legendario le estaba entregando el premio. Qué vergonzoso para mi alma”, escribió un usuario en X.

“Taylor Swift nunca vivirá ignorando a CélineDion en los Grammy”, escribió otro. “¿Taylor Swift no reconoce a Celine Dion, una leyenda, en los Grammys?”, se pregunta un tercero, de acuerdo con los que consideran que hacerle eso a alguien de la talla de la canadiense fue “un crimen”.

Ambas se saludaron posteriormente con un abrazo, lo que descarta cualquier malentendido. Además, justo antes de presentar el premio, cuando Céline Dion apareció en el escenario, se observó a Taylor Swift bailando al ritmo del tema de la canadiense “That’s The Way It Is”.