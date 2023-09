Cuando se le insistió si iba a incluir a Barranquilla en la gira, Shakira siguió sonriendo y ante la insistencia de los periodistas asintió con la cabeza.

Durante la charla, añadió que está trabajando en nuevas canciones para el lanzamiento de un álbum musical, del cual ya se conocen 7. La octava será su colaboración con Fuerza Regida titulada ‘El Jefe’.

“Todavía no sé cuándo va a salir el disco. Todavía sigo agregando canciones, sigo tratando. Hay otra (canción) en la que estuve trabajando hace unas dos semanas en Los Ángeles, así que el proyecto sigue creciendo y es como La Sagrada Familia, no acaba de crecer. Pero tengo unas ganas de compartir el resto de la música que me ha inspirado este año y estoy muy feliz con la última canción que viene ahora el 20 de septiembre. Ahí les di un pequeño adelanto, pero hay que escuchar el resto”, dijo la cantautora colombiana.

Un tanto emocionada, afirmó que “es uno de los proyectos que más entusiasmada me tiene, de todos los que he lanzado hasta ahora. Creo que es diferente y tengo mucha anticipación de ver qué pasa, cómo lo recibe la gente”.

Recordó que desde muy niña se entregó a la música y que espera que las futuras generaciones que quieran emprender un proyecto de vida similar, en especial a los estudiantes de las instituciones que ha ido construyendo, lo hagan con amor, entrega y pasión.

“Me he entregado a mi carrera desde que tenía 10 años y sigo enamorada de la música, sigo enamorada de la producción musical. Uno de mis lugares más felices es estar en un estudio de grabación haciendo canciones y con ganas de que un día, no muy lejano, irme de gira otra vez, ojalá el próximo año”, dijo en medio de sonrisas.

Cuando se le insistió si iba a incluir a Barranquilla en la gira, Shakira siguió sonriendo y ante la insistencia de los periodistas asintió con la cabeza.