Kendra Wilkinson, famosa por su tiempo como modelo de Playboy y por ser exnovia del fundador de la revista, Hugh Hefner, ha sido recientemente el centro de la atención mediática tras ser hospitalizada de emergencia debido a un severo ataque de pánico.

Según fuentes de TMZ, el colapso de Kendra se dio a causa del estrés acumulado mientras intentaba equilibrar su rol como madre y su ocupación actual como agente inmobiliaria. La presión llegó a tal nivel que Kendra se vio incapaz de dormir, lo que la llevó a buscar ayuda médica de manera urgente.

Durante su tiempo en el hospital, Kendra fue acompañada por Hank Baskett, su exesposo y antiguo jugador de la NFL, con quien mantiene una buena relación desde su divorcio en 2018, principalmente por la crianza conjunta de sus dos hijos.

Lea también: ¡Una millonada! Esta es la cantidad de dinero que Alexa Mena, mamá de La Segura, ha gastado en cirugías plásticas

Tras su estancia hospitalaria, Kendra parece estar en una mejor condición, compartiendo momentos de alegría y relajación en sus redes sociales, disfrutando de partidas de golf y cocktails en un exclusivo complejo en Beverly Hills.

Esta no es la primera vez que la salud mental de Kendra se ve comprometida. Su visibilidad mediática, que comenzó con su participación en programas como “The Girls Next Door” y “Kendra on the Top”, disminuyó significativamente tras su separación de Baskett, lo que la llevó a un período de confusión e intensa recuperación personal.

En una entrevista con Melissa Gorga en su podcast “On Display”, Kendra compartió detalles sobre la difícil transición que enfrentó tras perder su matrimonio y su show televisivo, desencadenando un período de depresión profunda. En aquel momento, su principal fuente de felicidad y propósito eran sus hijos.

Le puede interesar: Carolina Cruz se destapó y reveló cómo va su nueva relación sentimental

Antes de su entrada al mundo de Playboy, Kendra había enfrentado otros desafíos graves, incluyendo una adicción a la cocaína y otras sustancias en su adolescencia, que en una ocasión culminó en un intento de suicidio.

Además, Kendra ha revelado que su tiempo en la Mansión Playboy no fue siempre glamoroso o fácil. En 2017, en el reality “I’m a Celebrity, Get Me Out of Here!”, contó que para sobrellevar su relación con Hefner, que comenzó cuando ella tenía 19 años y él 72, a menudo recurría al alcohol o las drogas, ya que muchas de las experiencias allí no eran de su total agrado. Kendra también compartió algunas vivencias perturbadoras sobre las presiones para participar en encuentros íntimos en grupo en la mansión.