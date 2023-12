La desgarradora confesión de Alci Acosta sobre su salud que deja preocupados a los fans

“Siempre he tenido problemas con las piernas, me he defendido con un bastón, pero llegó el momento en que no era suficiente, y el problema iba cogiendo mayor intensidad”, explicó.

En plena época navideña, el famoso cantante colombiano Alci Acosta reapareció con un nostálgico mensaje sobre su salud. Luego de un largo tiempo fuera de los escenarios, el compositor escribió: “ya no soy joven. Me da tristeza”.

No obstante, el artista no ha manifestado mejores resultados y le pide al cielo una nueva oportunidad para seguir animando con la música. “Le comenté al doctor que no veía la mejoría todavía, y me dijo que tenía que tener paciencia, que era una cirugía bastante complicada. Ya no soy un muchacho, hace poquito cumplí 85 años, entonces la recuperación es más lenta”, finalizó diciendo.

Con información de: El Nuevo Día.