La discusión entre Karen Sevillano y Ómar Murillo sobre el racismo en 'La Casa de los Famosos'

No obstante, esto no ha impedido que los usuarios de Internet capturen los momentos más destacados y los difundan en sus plataformas sociales. En esta ocasión, los protagonistas fueron el actor Omar Murillo, reconocido como 'Bola 8', y la influencer Karen Sevillano . Ambos tuvieron una discusión intensa sobre uno de los temas que ha afectado profundamente a su departamento de origen, el Valle del Cauca, a lo largo de los siglos.

Esta semana se estrenó 'La Casa de las Celebridades', uno de los realities más esperados de los últimos tiempos gracias a su éxito en naciones como Argentina y México. Sin embargo, en Colombia, no pareció tener la recepción esperada y, por el contrario, fue ampliamente criticado debido a los fallos en su producción.

Le llueven críticas a Omar Murillo por sus posturas en la discusión

Según Omar Murillo, “Ser afro, ser negro, no se define por el color de piel, la gente está equivocada”. Inmediatamente, Sevillano, visiblemente molesta, respondió que una persona de piel blanca no podía identificarse como negra.

“Lo que voy a decir, así no suene muy lindo, es la realidad. A unque nosotros como negros queramos meternos en la mente que somos iguales a los demás, no es verdad... A las personas las juzgan por las actitudes, pero lastimosamente a nosotros antes nos ven el color de la piel, aunque uno no lo quiera aceptar y suene feo”, sostuvo la influenciadora.

Además, la influencer mencionó casos específicos, como Guapi y Timbiquí, municipios del Cauca habitados principalmente por personas de raza negra. Destacó que las condiciones para sus habitantes no eran comparables a las de ciudades como Cali, Bogotá y Medellín.