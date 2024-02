Las fotos que muestran la cruel "brujería" que le hicieron a La Segura

En 'La casa de los famosos', La Segura, la famosa creadora de contenido, sorprendió a sus seguidores al compartir que fue objeto de brujería por parte de una antigua amiga. Durante una charla con sus compañeras Karen Sevillano, Diana Ángel, Nataly Umaña y Johana Velandia, reveló este inquietante episodio.

La creadora de contenido compartió cómo comenzó a sospechar que estaba siendo víctima de brujería cuando su salud empezó a deteriorarse, lo que la llevó a ser hospitalizada en múltiples ocasiones sin que los médicos pudieran encontrar una explicación clara.

"Un médico me cogió el brazo y él me dijo, no busque acá, sí busque otras opciones", relató 'La Segura' con asombro ante la reacción del profesional de la salud que la atendió.