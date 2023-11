“Yo voy caminando y se me acerca una persona y me dice que le regale una foto. Cuando se termina de tomar la foto conmigo, me dice gracias. Yo le digo, de nada. La persona se devuelve y me dice ‘deme lo que tiene en el bolso’ y yo le dije ‘cómo así'. Yo me reí porque no entendía, yo pensé que era una broma. ‘Entrégueme lo que tiene en el bolso’ - le dijo la ladrona-, y yo le dije ‘yo no llevo nada’”, contó la influenciadora bastante afectada.

Después de oponer resistencia, la ladrona no vaciló en herirla con sus uñas en uno de sus brazos antes de emprender la huida.

“Sentí que la uña penetra y me hace esto”, expresó la influencer mientras exhibía la herida causada por la mujer que la atacó, sin proporcionar detalles sobre la ubicación exacta donde ocurrieron los hechos.

No obstante, en otra publicación realizada este lunes en su cuenta de Instagram, Costa mencionó que, después de ocho días, la recuperación de la herida ha sido satisfactoria. En un tono reflexivo, pidió a sus seguidores que no la juzgaran por no haber tomado medidas que pudieran haber evitado el daño infligido.

“No es lo mismo tu decirlo desde acá -desde un celular- a tu vivir el momento. Hay que entender que la persona me entierra la uña y sale a correr. Entonces hay primero que mirar cómo son las cosas, cómo las vive uno y no juzgar”, afirmó la mujer.