No es la primera vez que Marbelle se compra una polémica por sus acciones, pues a lo largo de su carrera ha sido protagonista de varios enfrentamientos, tanto físicos como verbales, que la han puesto en el ojo público y no ha salido muy bien librada de ellos. Aquí te recordamos las seis polémicas más sonadas de la intérprete de ‘Perlas finas’.

Golpeó a una vecina

En el 2009, la cantante aún se encontraba en una relación con Sergio Chaple, vivía con él en el norte de Bogotá y una mujer llamada Viviana Uribe parqueó su camioneta frente a la vivienda de la cantante, pues tenía pensado no demorarse; precisamente en ese momento, Marbelle y su novio intentaron salir de la casa en su vehículo, pero se toparon con la camioneta de Uribe y le pidieron a la mujer, al parecer, de forma altanera, que se quitara. La mujer movió su vehículo, pero le dijo a la artista que la calle era lo suficientemente ancha para que transitaran las dos con normalidad, pero Marbelle no tomó muy bien este comentario, así que se descargó junto con su entonces pareja con ofensas verbales hacia su vecina e incluso, cuentan testigos, la tomó por el cabello y la golpeó contra su propio auto. Al ver la reacción de la cantante, los vecinos trataron de hacerla entrar en razón... pero ella terminó por romper el vidrio de la portería del conjunto residencial.

Contra una mujer de la primera línea

Para nadie es un secreto que la cantante es abiertamente simpatizante de la derecha colombiana, en especial del uribismo. En medio de las protestas del 2021, la cantante se despachó contra Rebbeca Sprober, una mujer de origen alemán que pertenecía a la primera línea de las protestas en Cali.

Luego de que la alemana se sintiera amenazada y fuese deportada de Colombia por participar en las protestas, Marbelle, desde sus redes sociales, se burló diciendo: “¡Ahí sí se para como una damita! Tan decente...”.

Insultos en las redes sociales

La cantante es hincha del Independiente Santa Fe y en uno de sus clásicos contra Millonarios, en el 2018, luego de la victoria de su equipo, Marbelle hizo el siguiente comentario en Twitter: “Las gallinitas (hinchas de Millonarios) deben estar metiendo los huevitos en hielo”.

Una hincha del Millonarios respondió a este comentario diciendo: “Sé más yo de maternidad de gallinas que la gorda esa de fútbol. Sí, es contigo, Marbelle”. A lo que la cantante respondió: “¿Gorda? A mí se me quita adelgazando, pero la cara de ñera que tienes tú, ¿cómo te la quitas?”.

“De tal palo, tal la astilla”

La hija de la intérprete de ‘Adicta al amor’, Rafaella Chávez Ramírez, protagonizó un hecho de intolerancia al golpear a una vecina que le pidió que se pusiera el tapabocas mientras iban juntas en el ascensor... La hija Marbelle respondió con un puñetazo en la nariz a la joven y muchos insultos.

La cantante salió a defender a su hija en las redes sociales, pues Ana María Campos, quien había sido la víctima de Rafaella, hizo la denuncia pública a través de este medio. Marbelle dijo que ella y su hija estaban siendo víctimas de “falsas imputaciones” e “infinidad de agresiones” que, según ellas, han afectado su “honor y buen nombre”, por lo que rechazan todas las acusaciones al rededor del aparente caso de intolerancia.

¿Homofobia con su propia hija?

Angie Cardona, hija menor de la cantante, es abiertamente homosexual. La joven mantiene una relación con Johana León y al parecer esta es la razón por la que ella y su madre están distanciadas. Angie y su esposa tuvieron hace un año tuvieron a su primer hijo y, aunque la cantante ha manifestado no tener ningún problema con al orientación sexual de su hija, luego del nacimiento del bebé, hizo un comentario que dejó atónitos a todos: “Respeto su camino, que lo viva de la mejor forma. Me sentiré abuela cuando Rafaella sea madre, como lo he tenido que vivir con Angie”, dijo en el programa ‘Lo sé todo’.