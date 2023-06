Mari Manotas contó la odisea que vivió al ir a urgencias

La arquitecta, empresaria y creadora de contenido, María Alejandra Manotas, conocida como Mari Manotas, reveló su mala experiencia con el sistema de salud colombiano.

A través de sus historias de Instagram contó que acudió a una clínica porque no se sentía bien, pero la atención no fue la más oportuna. Aseguró que esperó 4 horas y lo único que hicieron fue tomarle la presión y ponerle una “pulserita”, que es la clasificación del triaje.

“En 4 horas no me atendieron, ni a mí, ni a un montón de gente que había ahí. Nadie, nadie, ni pobre, ni rico, ni lo que sea, se merece estar en una clínica bien maluco, bien enfermo para y que no lo atiendan”, dijo Manotas.

Aunque no contó muchos detalles de su enfermedad, sí se mostró muy indignada y llorando por la situación que vivió. La exesposa del comediante Alejandro Riaño, visibilizó una problemática que viven muchos colombianos. En algunos casos, el sistema de salud tiene muchos protocolos que limitan la atención oportuna de algunos pacientes y se refleja en molestias como estas.

Este es un tema que no se puede generalizar, pues hay casos donde los usuarios reciben una atención oportuna. Sin embargo, en los comentarios de la publicación muchos expresaron que este no es un tema nuevo y que no discrimina a ninguna persona.

Y es que justamente el país está a la expectativa de la reforma a la salud que adelanta el Gobierno del presidente Petro, donde se incluyen puntos importantes para solucionar problemáticas como estas. Para algunos el remedio será peor que la enfermedad y otros mantienen la esperanza de que algunas cosas cambiarán de manera positiva.