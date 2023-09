En las mismas asegura que el cantante se encuentra en perfectas condiciones, a pesar de los insistentes rumores y noticias acerca del empeoramiento de su salud, propiciadas en parte por su alejamiento de los escenarios desde 2019 y sus intervenciones médicas.

"Está muy bien. El otro día me dijo: 'Flaco, cuando voy andando y alguien me sujeta me hacen la foto. No me hacen la foto cuando camino por mi propio pie. Está muy bien de salud'", relata el relaciones públicas.

Con más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo de sus más de 100 álbumes grabados, Iglesias (Madrid, 1943) se mantiene como el cantante latino de mayor éxito comercial en la historia, un hecho por el que en 2014 entró por segunda vez en libro Guinness.

Lea: Ana del Castillo mostró todo con vestido transparente en pleno concierto

Pasará a la historia además como intérprete de temas emblemáticos como "Soy un truhán, soy un señor", "Hey", "Un canto a Galicia", "Me olvidé de vivir" o "La vida sigue igual", con el que ganó el Festival de Benidorm (España) de 1968 dando inicio a su trayectoria, así como "Gwendolyne", con el que representó a España en el Festival de Eurovisión de 1970.

Nunca llegó a celebrar la gran gira por su medio siglo de carrera que prometió en España, donde no actúa desde 2016. Solo un año después, en 2017, se publicó el que figura como su último disco de estudio, "México & Amigos", junto a grandes artistas del mundo hispanohablante como Juan Luis guerra, Pablo Alborán, Andrés Calamaro u Omara Portuondo.

Siga leyendo: Camilo y Evaluna salieron con su hija Índigo y se robaron todas las miradas