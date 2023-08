$!“Me hace daño verte Remix”, el éxito con el que ‘Fresto’ sigue conquistando

La música latina destaca en el mundo entero por talentosos cantautores como Freddy Ernesto Gamboa Pérez, más conocido artísticamente como ‘Fresto’, quien el fin de semana pasado estuvo de visita en Colombia, recibiendo el reconocimiento como ‘mejor artista revelación de Latinoamérica’, en los Premios Monitor Latino en Santa Marta, por su canción “Me Hace daño verte”.

“Salió producto de una relación que nunca llegó a ser lo que yo esperaba, un amor de estos que todos pasamos en nuestra vida y tormentoso en ocasiones”, cuenta ‘Fresto’ sobre el tema que surge luego de una relación tóxica, en la que el dolor del artista se transforma en un hit musical y un fenómeno viral en redes sociales.

“Perseverante, leal, amigo de mis verdaderos amigos, digno de confiar y desinteresado”, así se describe ‘Fresto’, quien actualmente reside en Ecuador. Desde sus 16 años, influenciado por la música cubana y la trova gracias a su abuela, inició a realizar sus primeras composiciones, letras que hoy en día se convirtieron en canciones que cautivan a las audiencias de todas las partes, como lo son ‘Trovando Al Son’, ‘Vamo’ A Casarno’, ‘Soñando Despierto’ y muchos éxitos más.

“Lo principal es amar sobre todas las cosas lo que hago ( la música) y creo también que es apostar siempre por ti y lo que seas capaz de dar”, afirma el músico.

De docente a artista, su vida ha tomado un nuevo rumbo gracias a su talento y dedicación. Antes de cautivar el mercado musical, ‘Fresto’ era profesor de música y enseñaba desde la autenticidad, su pasión más grande. “Soy conscientes de la importancia que tiene Cuba para lo que hoy conocemos como “Salsa”. Es decir, que nunca he estado lejos del género. Aunque cabe recalcar, que no es el único género musical por el que me inclino”, expresa ‘Fresto’, quien también incursiona en ritmos como la bachata, trova, guaracha, danzón, chachachá, Bossa nova, baladas y boleros.