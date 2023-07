$!Mick Jagger: 80 años de la ‘voz eterna’ del rock

El líder de The Rolling Stones creció cantando en el coro de la iglesia. El Rock and Roll llegó a la vida de Mick Jagger en su adolescencia, cuando inició a escuchar a Little Richard, un cantante estadounidense. Michael Philip Jagger, como es su nombre original, cuenta con una vasta carrera musical de más de 50 años, en los que ha atraído al público con su voz y su puesta en escena, además de marcar una figura ‘contracultural’, empañada por su rebeldía y su patrón en las relaciones interpersonales.

Jagger, uno de los cantantes más populares e influyentes en la historia de la música contemporánea, tuvo su primera aparición junto a The Rolling Stones el 12 de julio de 1962, en el Club Marquee de Londres, un sitio de jazz, junto a los demás miembros de la banda, Keith Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Dick Taylor y Tony Chapman. “I Wanna Be Your Man”, fue el primer éxito de la banda.

La vida personal del líder musical ha sido fuertemente criticada debido a las batallas legales a las que se ha visto enfrentado, las polémicas letras de sus canciones, el consumo de drogas y la relación de ‘amor y odio’ con su compañero de banda, Keith Richards.