Myrka Dellanos se pronunció respecto a las recientes afirmaciones de Aracely Arámbula sobre Luis Miguel en el programa “La mesa caliente” de Telemundo.

La periodista de origen cubanoamericano, que en algún momento fue pareja de Luis Miguel, defendió fervientemente al cantante mexicano y a la actual compañera sentimental de este, la diseñadora española Paloma Cuevas, con quien mantiene una amistad.

Dellanos expresó su deseo de dejar de lado su papel de periodista para hablar como amiga, enfatizando en la importancia de proteger la privacidad de las hijas menores de edad de Cuevas. Criticó a Arámbula por mencionar a las niñas, destacando que Cuevas siempre ha buscado mantenerlas alejadas del escrutinio público.

Arámbula había comentado que sus hijos cuestionaron por qué Luis Miguel lleva a las hijas de Cuevas a la escuela y no a los suyos, además de referirse a Cuevas y su exesposo, Enrique Ponce, como sus “comadre” y “compadre”, respectivamente.

Aclarando las afirmaciones de Arámbula, Dellanos indicó que los verdaderos padrinos del hijo mayor de Luis Miguel son Natalia Echevarría y Miguel Alemán, negando así que Cuevas y Ponce ocupen ese papel. Asimismo, señaló que Cuevas y Luis Miguel han sido amigos desde la infancia, gracias a la amistad de sus padres, y que su relación no tiene relación alguna con Enrique Ponce.

Dellanos también argumentó que Arámbula y Cuevas no mantienen una amistad cercana, ya que no se han visto en 16 años, y que Arámbula no es la comadre oficial de Cuevas. Durante la misma emisión, la actriz y presentadora Aylin Mujica defendió el punto de vista de Arámbula, mencionando que ambas parejas compartieron momentos juntos en el pasado.

Dellanos recordó que también compartió momentos con Cuevas y Ponce durante su relación con Luis Miguel, enfatizando que Cuevas estaba muy enamorada de Ponce en ese momento. Reconoció que, después de varios años, Cuevas y Luis Miguel, ambos solteros, han iniciado una relación amorosa, una unión que Dellanos aprueba.