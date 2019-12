Y dejando de lado la alta cantidad de series y producciones de Estados Unidos, Netflix resaltó esas historias internacionales favoritas de los colombianos.

“Como ha sido demostrado por producciones como The End of the F ** ing World, Dark, The Rain y La Casa de Pa-pel, grandes historias pueden venir de cualquier parte del mundo y ser amadas en todas partes”, dijo Bela Bajaria, Vicepresidenta de Originales Internacionales de Netflix.

Según la plataforma, el número de espectadores en Colombia que disfrutan de series y películas que se producen en todo el mundo incrementó en 79% comparado con el año pasado.

La serie internacional más vista en Colombia es La casa de Papel, pero además de la española hay más series internacionales que se ganan el clic de los usuarios y son las siguientes:

Sex Education (Reino Unido): Otis Milburn es un adolescente inexperto y carente de habilidades sociales que vive con su madre, una terapeuta sexual. Rodeado de manuales, videos y charlas demasiado abiertas sobre sexo, Otis es un reticente experto en el tema que usa sus conocimientos para mejorar su estatus en la escuela junto a una chica ruda y lista llamada Maeve. Ya se anunció el estreno de la segunda temporada para el 17 de enero de 2020.

Dark (Alemania): Una saga familiar con un giro sobrenatural que se sitúa en un pueblo alemán, donde las desapariciones de dos niños dejan al descubierto las dobles vidas y las relaciones resquebrajadas entre cuatro familias. Esta historia, narrada en 10 episodios de una hora de duración, presenta un tinte sobrenatural, ya que lleva al espectador a la misma ciudad, pero en 1986. Se espera para 2020 una tercera y última temporada.

La Casa de las Flores (México): En esta comedia negra, una adinerada matriarca intenta mantener la imagen de familia perfecta luego de que la amante de su esposo ventila los trapos sucios. Va por su segunda temporada.

Bodyguard (Reino Unido): Luego de ayudar a impedir un atentado, un veterano de guerra recibe la orden de proteger a la ministra que impulsó el conflicto en el que luchó. Fue una miniserie de solo 6 capítulos.

Baby (Italia): Esta serie inspirada en hechos reales sobre la intimidad de un grupo de adolescentes que vive en Parioli, un barrio acomodado de Roma. En su búsqueda de independencia y de identidad propia, los chicos se rebelan ante las reglas de la sociedad con el amor prohibido, las presiones familiares y los secretos compartidos como telón de fondo.

Perfume (Alemania): Tras encontrar a una cantante asesinada con las glándulas odoríferas extirpadas, los detectives investigan a un grupo de amigos que asistió al mismo internado que ella.

The End of the F***ing World (Reino Unido): Un psicópata en ciernes y una rebelde hambrienta de aventuras comparten un viaje fatídico por carretera. Serie de comedia negra basada en la novela gráfica.

Saint Seiya Knights of the Zodiac (Japón): Seiya y los Caballeros del Zodiaco vuelven a levantarse para proteger a la reencarnación de la diosa Athena, pero una oscura profecía los envuelve a todos.