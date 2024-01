"Parece un ‘paga diario’": Mamá a Mateo Carvajal por nuevo look

Mateo Carvajal, reconocido deportista y creador de contenido, nuevamente ha captado la atención de sus seguidores en redes sociales al decidir darle un giro inusual a su apariencia para arrancar el año 2024.

El colombiano, conocido por su presencia en las plataformas digitales y sus publicaciones sobre entrenamientos, momentos familiares y su relación con la empresaria Stephanie Ruiz, no teme compartir aspectos más ligeros y humorísticos de su vida.

En las imágenes, Mateo Carvajal aparece tapándose la parte baja del rostro con una mano, revelando su nuevo look de bigote. Con buen humor, comentó sobre sus expectativas y la realidad del resultado. "Se supone que iba a empezar el año con un look diferente, me quité la barba, pero quería verme así y quedó así", mencionó en tono jocoso, comparando su expectativa con la realidad.