El sacerdote Jesús Hernán Orjuela, conocido como el padre “Chucho,” vivió en carne propia los horrores de la guerra mientras se encontraba en medio de los ataques del grupo palestino Hamás al estado de Israel.

Acompañado por un grupo de 90 personas, el sacerdote se vio atrapado en una situación de extrema tensión. El padre “Chucho” hizo un llamado al Gobierno colombiano en busca de ayuda para que los feligreses pudieran salir de la zona de guerra.

“Estas personas son adultas mayores. Yo pasé de ser el guía espiritual a cuidarlos. No solo hay colombianos, hay mexicanos, estadounidenses... Hasta que no salga el último, no me voy yo”, había dicho Orjuela en ese entonces.

Chucho y su grupo de feligreses pudieron finalmente regresar a Colombia en un vuelo humanitario de la Fuerza Aérea.

La historia fue contada por el propio padre en el programa “Se Dice De Mí” del canal Caracol, donde compartió los detalles de su experiencia en medio del conflicto. Además, el Padre Chucho desmintió una supuesta paternidad y cualquier vínculo amoroso con la reconocida presentadora Jessica Cediel.

Lea también: ¿Alec Baldwin a prisión? Fiscales buscarían acusarlo de homicidio por muerte en rodaje de “Rust”

Cabe recordar que el cura se hizo famoso en el programa “Muy buenos días” de RCN, donde compartió el set con Cediel, Laura Acuña y Jota Mario Valencia. El religioso aclaró que su relación con Jessica Cediel es estrictamente profesional.

“Jessica Cediel es una mujer muy buena, que quiero con todo mi corazón. En su momento, en sus relaciones, yo me acercaba y compartía con ella, pero por todas partes me decían: “Usted dizque tuvo un hijo con Jessica Cediel”, indicó Orjuela.

El cura también se refirió a los rumores que surgen sobre su vida personal. “Si me ven con mi hermana, dicen que es mi amante. Si me ven con mi hermano, que es mi amante”, aseveró.

Además, explicó quién es la niña con la que se le ve frecuentemente. “Dios me regaló a mí una princesa que es la hija de mi sobrina mayor. La nieta de mi hermano y mi cuñada. Es mi nietecita María José. Ella es la que alegra mi vida y me da la estabilidad de poder manejar todos esos sentimientos y no ser solo y amargado”, contó el padre Chucho.