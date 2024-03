$!“¿Por qué no se hizo una operación en el cerebro?”: Nicolás Arrieta se despachó contra Cossio por demanda

En febrero, Yeferson Cossio anunció en sus redes sociales que le había dado instrucciones a sus abogados para que tomaran medidas legales contra los creadores de contenido por el delito de calumnia, esto debido a varios señalamientos que había recibido el paisa por un supuesto caso de estafa y publicidad engañosa.

Frente a lo anterior, Nicolás Arrieta no solo criticó el hecho de que Cossio estuviera dando entrevistas para comentar la situación, sino que respondió en un video divido en tres partes su explicación y versión de los hechos.

Arrieta tomó varios fragmentos de una entrevista del demandante. En el primero, Cossio dice que Nicolás ya borró los videos en los que hablaba sobre las marcas de cryptomonedas con las que habría trabajado el paisa; sin embargo, Arrieta demuestra que todavía están los videos y arremete contra él diciendo:

“Yo no sé este man, por qué en vez de hacerse una operación en las piernas no se hizo una operación en el cerebro. Número uno, dice que yo borré los videos... Este huev*n no tiene la capacidad de hacer clic en un PDF”, dijo el influencer, para posteriormente abrir los links de los videos adjuntos en el documento la tutela.

