Además de su icónico papel en “Game of Thrones”, Maisie Williams ha dejado su huella en la industria del entretenimiento participando en otras series y películas exitosas, incluyendo “Doctor Who”, “Two Weeks to Live”, “El Libro del Amor” y “Los Nuevos Mutantes”. Esta última película se estrenó durante la pandemia y logró un gran éxito a pesar de los desafíos y retrasos en su lanzamiento.

¿Quién es Maisie Williams?

Maisie Williams, nacida el 15 de abril de 1997 en Bristol, Inglaterra, es la menor de cuatro hijos y su apodo “Maisie” proviene de un personaje de tiras cómicas llamado The Perishers. Su destacada carrera como actriz comenzó con su papel en “Game of Thrones” en 2011, donde interpretó a Arya Stark, una valiente joven de una familia noble. Por su interpretación en la serie, recibió numerosos premios y nominaciones, incluyendo dos nominaciones al Emmy como Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática. Williams también tuvo un papel recurrente en “Doctor Who” como Ashildr en 2015. Además de la televisión, incursionó en el cine con la película de misterio “The Falling” en 2014, por la que recibió el premio London Film Critics’ Circle Award for Young Performer of the Year.

Además de su carrera artística, Maisie Williams es una emprendedora y activista comprometida. En 2018, lanzó la aplicación social Daisie, diseñada para conectar a creadores de contenido y brindarles oportunidades de colaboración en proyectos artísticos. Williams también ha respaldado diversas causas benéficas y ambientales, incluyendo WaterAid, Dolphin Project y The Empowerment Plan. Su influencia y compromiso abarcan más allá de la pantalla, convirtiéndola en una figura admirada en el mundo del entretenimiento y la filantropía.