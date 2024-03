Revelan la razón por la que Nataly Umaña y Alejandro Estrada no tienen hijos

Luego de la contundente escena que evidenciaron millones de colombianos en vivo, han surgido diversas incógnitas, una de ellas se refiere a la ausencia de hijos en la relación de Umaña y Estrada.

La actriz había abordado este tema en una entrevista anterior con Revista Vea, donde expresó su visión sobre la responsabilidad de traer hijos a un mundo problemático y dañado.

“¿A ustedes no les parece un acto de irresponsabilidad traer un hijo al mundo con este mundo como está de dañado, de enfermo, de psicópata? Es de pensar, es de analizar... Puede que sí, puede que no. No sé”, comentó Umaña.