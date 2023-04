La Vida Después del Reality es una producción de la ganadora del Goya y Premio Emmy Internacional, Caracol TV.

La Vida Después del Reality es una serie de seis episodios, creada y escrita por Dago García (La Primera Vez, El Paseo, Pena Máxima, Pedro El Escamoso) y Nubia Barreto (La Viuda de la Mafia, ¿Por qué Diablos?). Producida por Yuliana Murcia (A Grito Herido, Alias JJ, Bolívar), Amparo Gutiérrez (Bolívar, La Primera Vez, Escobar El Patrón del Mal, Canto Para no Llorar: Arelys Henao) y Ángela Vergara Angela Vergara (La Primera Vez).

La serie se une a miles de series y películas internacionales en el catálogo de Prime Video, incluyendo las seres Amazon Original producidas en Colombia como Noticia de un Secuestro, Cochina Envidia, Góspel, y A Grito Herido, así como las series globales Amazon Originals galardonadas y aclamadas por la crítica que incluyen a The Boys, The Lord of The Rings: The Rings of Power, Tom Clancy’s Jack Ryan, y The Marvelous Mrs. Maisel, todas en Prime Video, que está disponible sin costo adicional para los miembros Amazon Prime.